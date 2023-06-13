بالفيديو.. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل إلى موسكو

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، للعاصمة الروسية موسكو، ليشرع في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشرع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى روسيا، تستغرق 3 أيام، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.

كما سيشارك الرئيس الجزائري خلال هذه الزيارة في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي، بمدينة بطرسبورغ.

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المصدر: RT