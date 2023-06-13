بايدن يخضع لعملية جراحية دون اللجوء إلى التعديل الـ25

خضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم أمس الاثنين، لعملية في قناة الجذر، بعد معاناة من ألم في أسنانه السفلية، مما اضطره إلى تفويت استضافة احتفال وبعض الاجتماعات الأخرى.

ووفقا لمذكرة من الدكتور كيفين أوكونور، طبيب بايدن، تم إجراء العملية في البيت الأبيض، مبينا أن بايدن كشف أنه "يعاني من بعض آلام الأسنان في الجانب الأيمن السفلي من فمه".

وقال البيت الأبيض إن بايدن لم يخضع لتخدير عام، وبالتالي لم يتم اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين وبقي الرئيس في السلطة.

وحسب أوكونور، جاء فريق طب الأسنان من مركز والتر ريد الطبي العسكري إلى البيت الأبيض يوم الأحد وأجرى إجراء أوليا، ولم تكن هناك مضاعفات، مضيفا: "في صباح يوم الاثنين، كان بايدن يعاني من مزيد من الانزعاج... وهو ما كان متوقعا.. سيستكمل الفريق الطبي معالجة قناة الجذر في البيت الأبيض".

abc news

المصدر: abc news