بوتين يتفقد الجنود المصابين في أحد المستشفيات ويقلدهم أوسمة الشجاعة (فيديو + صورة)  

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين مجموعة من الجنود الذين أصيبوا خلال مشاركتهم في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقلدهم أوسمة الشجاعة.

وأفاد الكرملين في بيان رسمي، أن الرئيس بوتين تفقد جنود العملية العسكرية الخاصة الجرحى في مشفى فيشنفسكي العسكري الواقع في منطقة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو، رفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو، وأجرى معهم محادثة .

ووصف الرئيس بوتين المقاتلين الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بـ "الأبطال" الذين يحاربون في ظروف صعبة"

وقال الرئيس: "وفقا لما سمعته منكم، فقد واجهتم قصفا مدفعيا والدبابات والمدرعات المصفحة والقوات البرية، وهذه أعمال قتالية ليست بالهينة بل يمكن وصفها بالصعبة والعسيرة وتصف الحقائق على أرض الواقع، وهذه الأوسمة هدية رمزية لا توفي شجاعتكم حقها".

وأشار إلى أن الأوسمة الممنوحة للجنود اليوم هي تقدير رمزي يهدف إلى التأكيد على أهمية الدور القتالي الذي يؤديه جميع الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة

وأضاف الرئيس مخاطبا الجنود في المشفى: "كل واحد منكم بطل، وهذا الأمر ينطبق على جميع الجنود الروس المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بلا استثناء".

Ria.ru

Ria.ru

Ria.ru

Ria.ru

Ria.ru

Ria.ru

Ria.ru

المصدر: نوفوستي