شويغو يتفقد تجهيز المعدات والأسلحة ويستعجل شحنها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة (فيديو)

قام وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بتفقد ترسانات وقواعد التخزين بالمنطقة العسكرية الغربية، وفحص تجهيز المعدات والأسلحة لشحنها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

كما قام شويغو في إحدى قواعد الاحتياطي، بالوقوف على تنظيم فعاليات استقبال وصيانة الأسلحة والمعدات المدرعة، وكذلك الاستعدادات لإرسالها إلى القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وحث وزير الدفاع على تقليص وقت استلام المعدات من الشركات وتجهيزها بأسرع وقت ممكن لشحنها إلى وحدات القوات المسلحة الروسية.

كما لفت شويغو انتباه قيادة القاعدة وقيادة المديرية الرئيسية المدرعة التابعة لوزارة الدفاع الروسية إلى تركيب حماية إضافية قبل إرسال المركبات المدرعة إلى الوحدات العسكرية، مع مراعاة تجربة العملية العسكرية الخاصة.

كما أولى سيرغي شويغو اهتماما خاصا للتدريب الجيد وإرسال الذخيرة والصواريخ في الوقت المناسب إلى الوحدات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة.

وفي سياق التواصل مع ممثلي المؤسسة الصناعية، أشار وزير الدفاع إلى الحاجة إلى تسريع تسليم جميع أنواع المعدات العسكرية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، والتي استفاد منها الأفراد العسكريون الروس بشكل فعال ضد المركبات المدرعة الأجنبية.

وقال شويغو: "حاول العدو الهجوم اليوم. في غضون ساعتين فقط من المعركة، دمر رجالنا 30 دبابة و10 مركبات مشاة قتالية. خلال ساعتين فقط من القتال، في الصباح. لذلك، هذه المعدات ضرورية، فلنسرع".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية