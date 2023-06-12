واشنطن تدرج 50 منظمة حول العالم في قائمتها السوداء بينها 31 صينية و5 إماراتية

فرضت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين قيودا تصديرية بحق 50 ​مؤسسة ومنظمة في مختلف دول العالم.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي نشر اليوم الاثنين، بأن القيود تشمل كلا من بريطانيا وكينيا والصين ولاوس وماليزيا والإمارات وباكستان وسنغافورة وتايلاند وجمهورية جنوب إفريقيا.

وجاء في بيان الوزارة، أن قائمة إدارة الصناعة والأمان التابعة لوزارة التجارة الأمريكية السوداء تضم "31 هيكلا من الصين، وهيكلا واحدا في كل من كينيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، و4 هياكل من باكستان، و3 من جنوب إفريقيا، و5 من الإمارات، وهيكلين من بريطانيا".

وتدعي الإدارة الأمريكية أن جميع المنظمات المدرجة في قائمتها السوداء متورطة في "أنشطة تهدد الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ونتيجة للقيود التي تم فرضها، لن يتمكن الموردون من إرسال البضائع الأمريكية إلى الكيانات القانونية التي تم فرض عقوبات عليها من قبل وزارة التجارة الأمريكية دون الحصول على ترخيص خاص أولا، وعند دراسة طلبات التراخيص يحق للإدارة الأمريكية إما قبول أو رفض الطلب، ومن المرجح رفض غالبية الطلبات.

وذكرت وكالة "تاس الروسية" أن البيان الأمريكي استبعد منظمة Fiber Optic Solutions اللاتفية من القائمة السوداء.

المصدر: تاس