غوتيريش يعرب عن مخاوفه من احتمال "تجميد" صفقة الحبوب

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء احتمالية عدم تجديد اتفاقية "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال غوتيريش، ردا على احتمالية عدم تجديد صفقة الحبوب: "أولا وقبل كل شيء، أنا قلق. نحن نعمل بجد من أجل التأكد من أنه سيكون من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود وفي نفس الوقت يمكننا المضي في عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

وتقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يقوم بتصدير غاز الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلاله، وحاولت موسكو إطلاقه في إطار "صفقة الحبوب"، إلا أن الجانب الأوكراني لم يوافق. لتقوم قوات كييف لاحقا، بتفجير خط الأنابيب بعد 3 أيام فقط من الإعلان.

المصدر: RT + نوفوستي