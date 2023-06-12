مسيّرة روسية تدمر موقعا للقوات الأوكرانية بمن فيه على محور جنوب دونيتسك (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر استهداف وتدمير موقع تمركز للقوات الأوكرانية يحتوي على مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات في اتجاه جنوب دونيتسك، بمسيرة انتحارية.

وقالت وزارة الدفاع: "كشف مشغلو الطائرات المسيّرة، عن موقع تمركز مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية، وبعد ذلك تم استخدام طائرة مسيّرة هجومية من نوع "كوادروكوبتر" في تنفيذ الهجوم".

وأضافت الوزارة: "الضربة دمرت المعقل الذي يضم أفرادا عسكريين من القوات الأوكرانية وأسلحة ومعدات".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية