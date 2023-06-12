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مسيّرة روسية تدمر موقعا للقوات الأوكرانية بمن فيه على محور جنوب دونيتسك (فيديو)

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مسيّرة روسية تدمر موقعا للقوات الأوكرانية بمن فيه على محور جنوب دونيتسك (فيديو)
وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، فيديو يظهر استهداف وتدمير موقع تمركز للقوات الأوكرانية يحتوي على مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات في اتجاه جنوب دونيتسك، بمسيرة انتحارية.

وقالت وزارة الدفاع: "كشف مشغلو الطائرات المسيّرة، عن موقع تمركز مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للدبابات للقوات الأوكرانية، وبعد ذلك تم استخدام طائرة مسيّرة هجومية من نوع "كوادروكوبتر" في تنفيذ الهجوم".

وأضافت الوزارة: "الضربة دمرت المعقل الذي يضم أفرادا عسكريين من القوات الأوكرانية وأسلحة ومعدات".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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