بن زايد يهنئ الرئيس بوتين بيوم روسيا

بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة "يوم روسيا".

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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وتحتفل روسيا يوم 12 يونيو من كل عام، بـ "يوم روسيا". وهو بمثابة عيد رسمي للدولة، ويشير هذا التاريخ إلى إعلان سيادة روسيا الاتحادية في مثل هذا اليوم من عام 1990.

المصدر: وام