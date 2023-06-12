السلطات الإسرائيلية تنوي تسليم "الشاباك" ملف محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على العنف الذي ضرب المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا "أننا مصممون على محاربة هذه الظاهرة الإجرامية ومن يقف على رأسها".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة "سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصا لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور"، مذكرا أن "حكومتنا خصصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتا - وليس لدينا وقت. الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة".

وأضاف "أذكركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريبا وجود مثل تلك المراكز من قبل. واستمرارية لتلك السياسة، خصصت حكومتنا ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتا - وليس لدينا وقت. لهذا أصر على الدفع بالشاباك في الحملة على الفور".

وشدد على أن "هذه هي بالضبط الخطوة الضرورية ويجب التغلب على المشاكل التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها عكس الاتجاه بسرعة وتقديم إجابة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يرغبون في عودة القانون والنظام إلى حياتهم".

المصدر: i24 news