وصول الدفعة الأولى من النفط الروسي إلى ميناء باكستان

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على حسابه في "تويتر"، وصول الدفعة الأولى من النفط الروسي إلى ميناء كراتشي الباكستاني، وسيبدأ تفريغها يوم الاثنين.

وكتب رئيس الوزراء: "لقد أوفيت بوعد آخر من وعودي للأمة. ويسعدني أن أعلن أن الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي بسعر مخفض وصلت إلى كراتشي وسيتم تفريغ النفط غدا".

وأشار شريف إلى أن "اليوم هو يوم مهم" وأضاف أن باكستان تتجه نحو "الازدهار والنمو الاقتصادي وأمن الطاقة".

وأضاف رئيس وزراء باكستان: "هذه أول شحنة نفط روسي على الإطلاق تصل إلى باكستان وبداية لعلاقة جديدة بين باكستان وروسيا الاتحادية. وأحيي كل من ظلوا جزءا من هذا المسعى الوطني وساهموا في جعل الوعد بواردات النفط الروسية واقعا".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في نهاية مارس الماضي، أن شركات روسية وباكستانية تعمل على موضوع إمدادات النفط الروسية، وتم التوصل إلى اتفاقيات أولية بشأن السعر، وجار مناقشة شحن دفعة تجريبية من الوقود.

المصدر: نوفوستي