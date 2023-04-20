باكستان تطلب أول طلبية نفط من روسيا

صرح وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، بأن باكستان طلبت أول طلبية نفط لها من روسيا مع خصم في السعر، وذلك في إطار اتفاقية ثنائية بين البلدين.

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ونقلت وسائل إعلام عن الوزير الباكستاني اليوم الخميس: "باكستان ستستورد النفط من روسيا وفقا لاتفاق بين البلدين. ومن المتوقع أن تصل إمداداتها إلى 100 ألف برميل يوميا".

وبحسب مالك، فإن أول ناقلة نفط روسية ستصل إلى ميناء كراتشي الباكستاني في مايو المقبل، وستتم معالجة النفط الذي سيتم استلامه من روسيا، من قبل الشركات الباكستانية.

ولم يذكر الوزير حجم الخصم على سعر برميل النفط الروسي الذي حصلت عليه باكستان، لكن في وقت سابق تمت الإشارة إلى أن السعر المقدر لباكستان قد يصل إلى 50 دولارا للبرميل، مع مراعاة الخصم المتوقع.

وفي يناير الماضي، توصل ممثلو حكومتي باكستان وروسيا إلى اتفاق بشأن توريد النفط الروسي، وتم الاتفاق على قضايا الخدمات اللوجستية والتأمين والمدفوعات وحجم الصادرات.

وفي إطار خطة لباكستان حول أمن الطاقة، فسيتم استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وغاز الأنابيب وأنواع أخرى من الوقود من روسيا. وتتوقع إسلام آباد أن تلبي الواردات من روسيا ما يصل إلى 35% من احتياجات باكستان النفطية في المستقبل.

المصدر: تاس