سفير روسيا لدى فيينا: أهداف العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تزال كما هي

صرح السفير الروسي لدى فيينا دميتري ليوبنسكي، بأن أهداف روسيا في العملية العسكرية الخاصة لا تزال كما هي، لا ينبغي أبدا أن تشكل أوكرانيا تهديدا عسكريا، وألا تنضم "للناتو".

وقال ليوبنسكي في مقابلة مع موقع exxpress النمساوي: "أهداف العملية الخاصة كما هي. تجريد أوكرانيا من السلاح، والحياد، وضمان أمن روسيا وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك المناطق الجديدة. وهذا يعني على وجه التحديد أنه لا ينبغي لأوكرانيا أبدا أن تشكل تهديدا عسكريا مرة أخرى، ولا ينبغي للبلد وضع أسلحة نووية على أراضيها أو أن تصبح عضوا في حلف الناتو".

وأضاف الدبلوماسي أنه يجب أيضا إلغاء جميع الأمور غير القانونية التي تتصف بالتمييز ضد اللغة الروسية والمواطنين الناطقين بالروسية. وأوضح السفير أن الأمر نفسه ينطبق على أي أعمال عدائية ومطالبات إقليمية ضد بلدنا.

وأكد السفير أن مسألة الوساطة بشأن أوكرانيا "لا تعتبر حاسمة ولكن روسيا مستعدة للنظر في الأفكار البناءة منها".

المصدر: نوفوستي