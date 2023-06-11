وزير الخارجية القطر يجري اتصالا بنظيره الإيراني بحث مسائل إقليمية

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، اليوم الأحد اتصالا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بعد مغادرة وزير الخارجية السوري فيصل مقداد طهران متجها إلى السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الوزير آل ثاني استعرض مع عبد اللهيان، قضايا إقليمية.

بدورها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن الطرفين بحثا قضايا تهم البلدين.

وأعرب عبد اللهيان عن تقديره للدور الإيجابي الذي تمارسه الحكومة القطرية لبناء العلاقات الإقليمية.

يذكر أن وزير الخارجية القطري أكد في وقت سابق أن "لا موقف لنا ضد سوريا، ولكن نريد التوصل إلى حل سياسي عادل يرضاه الشعب السوري".

وقال إن الدوحة "تدعم كافة الجهود في سبيل الوصول إلى حل دائم وشامل في سوريا".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية + مهر للأنباء