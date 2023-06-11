أعلنت إدارة منطقة نوفوكاخوفكا، انحسار المياه بشكل كامل من شوارع مدينة نوفايا كاخوفكا، التي غُمرت بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، فيما لا تزال المرافق السياحية غارقة.

وكتبت الإدارة على حسابها في "تيليغرام": "الوضع التشغيلي في نوفا كاخوفكا في 11 يونيو 2023، في الساعة 18:00، انحسرت المياه بشكل كامل من شوارع نوفا كاخوفكا، لكن المرافق السياحية الواقعة في المنطقة الساحلية لا تزال مغمورة بالمياه".

وفي ليلة 6 يونيو، دمر قصف من قبل الجيش الأوكراني الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا". وبحسب فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفوكاخوفكا، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا عشرة أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري نفذته كييف بناء على توجيه من القيمين الغربيين، ما يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.

المصدر: RT + نوفوستي