فيلادلفيا.. حريق ضخم بإحدى السيارات يتسبب بانهيار طريق سريع رئيسي في المدينة  (فيديو)

انهار اليوم الأحد جزء "قسم" من الطريق السريع "آي-95" في مدينة فيلادلفيا الأميركية، عقب اندلاع حريق كبير.

وقالت المتحدثة باسم سلطات المدينة سارة بيترسون، إن "السبب وراء انهيار طريق "آي-95" السريع، هو اندلاع حريق كبير في إحدى السيارات أسفل الطريق، ما تسبب بهذه الكارثة".

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق، منوهة بإغلاق الشرطة للطريق في كلا الاتجاهين.

وأكدت عدم ورود أية أنباء بوقع ضحايا بين المدنيين جراء انهيار الطريق حتى اللحظة.

وأضافت أن كافة دوائر مدينة فيلاديلفيا والولايات المتحدة تعمل على معالجة تداعيات انهيار الطريق التي أثرت على سكان المنطقة وعلى المسافرين المتأثرين بإغلاق الطريق بشكل عام.

وأفاد عدد من المسؤولين في المدينة خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، بان الطريق قد يغلق لأسابيع.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر سحابة ضخمة من الدخان الأسود ملأت الأجواء جراء الحريق.

🚨#BREAKING: A Fuel Tanker has caught fire and exploded underneath Interstate highway 95 causing the entire northbound overpass to collapse ⁰

📌#Philadelphia | #PA



Currently, multiple emergency crews and other emergency agencies are on scene to a major fire after a fuel… pic.twitter.com/qfmRNfqOPa — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 11, 2023

المصدر: أ ف ب