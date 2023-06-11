شكري يهنئ هاكان فيدان على توليه منصب وزير خارجية تركيا

هنأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مكالمة هاتفية نظيره التركي الجديد ، هاكان فيدان، على توليه المنصب.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن شكري أجرى اليوم الأحد الـ 11 من يونيو، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي الجديد، هاكان فيدان، وهنأه بتوليه المنصب، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأعرب شكري لهاكان عن تطلعه للعمل المشترك بين الطرفين في مواصلة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وعودتها إلى طبيعتها.

كما تطرق الجانبان إلى ملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، فضلا عن بعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، شكر وزير الخارجية التركي نظيره المصري على مبادرته بالاتصال، مؤكدا أهمية المضي قدما في الدفع بمسيرة استعادة كامل العلاقات بين البلدين.

ورحب هاكان ببداية التواصل مع شكري للعمل نحو تعزيز التفاهم المشترك تحقيقا لمصالح الشعبين الشقيقين.

المصدر RT