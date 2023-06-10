بسبب تعليقاته العنصرية .. الخارجية الرومانية تستدعي سفيرها لدى كينيا

قررت وزارة الخارجية الرومانية استدعاء سفيرها لدى كينيا، بعد الفضيحة التي تسبب فيها، و التصريحات العنصرية التي صدرت عنه.

وفقًا لموقع "KenyanForeignPolicy.com" أثناء لقاء عقد في العاصمة الكينية نيروبي مع دبلوماسيين من أوروبا الشرقية، لمح السفير الروماني دراغوس فيوريل سيغاو عبر النافذة قردا وعلق على ذلك قائلا: "هذه مجموعة إفريقية تنضم إلينا."

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وقالت وزارة الخارجية الرومانية في تعليق على بوابة hotnews.ro إنه خلافا للقواعد المعمول بها في الوزارة، لم يقم السفير الروماني لدى جمهورية كينيا بإبلاغ وزارة الخارجية حتى 8 يونيو بالحادثة التي وقعت في نهاية أبريل 2023.

في وقت لاحق، اعتذر الدبلوماسي كتابيا، بحسب وزارة الخارجية الرومانية، التي أعربت عن أملها في "ألا تؤثر هذه الحادثة المنفصلة على الطبيعة العميقة للعلاقات بين رومانيا ودول القارة الإفريقية".

المصدر: تاس