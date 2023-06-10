ترودو يعلن نقل صواريخ "جو – جو" وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال زيارته العاصمة الأوكرانية كييف، أن كندا ستتبرع بمئات صواريخ "جو – جو" وآلاف قذائف المدفعية لأوكرانيا.

أفادت قناة CTV الكندية، نقلا رئيس الحكومة خلال زيارة غير معلنة، بأنه وعد بتقديم مبلغ 375 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية.

وفقا لـ CTV، تعتزم أوتاوا إرسال 288 صاروخا من طراز AIM-7، و10 آلاف قذيفة من عيار 105 ملم إلى أوكرانيا، والمشاركة في إعادة تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات عسكرية غربية.

وبحسب صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية، قال ترودو اليوم، في أثناء لقائه فلاديمير زيلينسكي في كييف، إن "كندا ستخصص 500 مليون دولار إضافية لدعم الجيش الأوكراني، بما يشمل إرسال المزيد من الأسلحة".

وذكر ترودو أن المساعدات الكندية المخصصة حاليا لأوكرانيا "ستستخدم لدعم الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا في جنوب أوكرانيا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي أيضا عن فرض المزيد من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 24 فردا و17 كيانا بتهمة دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلا إن "نضال أوكرانيا له أهمية بالنسبة لجميع الديمقراطيات والتمسك بالقواعد الدولية".

المصدر: نوفوستي