كندا تعلن عن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال زيارة إلى كييف عن تخصيص مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمبلغ 375 مليون دولار.

وكان راديو كندا قد أفاد في وقت سابق، بأن ترودو وصل يوم السبت في زيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية.

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وقال ترودو خلال رحلة قام بها إلى كييف يوم السبت إن كندا ستشارك في الجهد الدولي بتدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين، وأعلن عن تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار أمريكي).

المصدر: ريا نوفوستي