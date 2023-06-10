 
مباشر

بن زايد في تركيا لسببين!

أخبار العالم

بن زايد في تركيا لسببين!
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vhab

يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

إقرأ المزيد
الشيخ محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان
الشيخ محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

وتهدف زيارة بن زايد، لتهنئة أردوغان على فوزه في الانتخابات، وحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام في اسطنبول مساء اليوم، ويلعب فيه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يملكه شقيقه منصور بن زايد.

وقبل لقائه بن زايد، سيلتقي أردوغان برئيس الفيفا، جيانو إينفيناتو، وبرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، اللذين وصلا لمدينة اسطنبول في وقت سابق، لحضور المباراة.

ومن المنتظر أن تعقد كل هذه اللقاءات في مطار أتاتورك في اسطنبول.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا