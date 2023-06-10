مراسلنا: وقوع انفجار في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في أنقرة (فيديو)

أفاد مراسلنا اليوم السبت، بوقوع انفجار في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات في منطقة إيلماداغ بالعاصمة التركية أنقرة أسفر عن عدة ضحايا.

بدورها أفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل 5 أشخاص جراء انفجار في مصنع للصواريخ في العاصمة أنقرة.

وأضاف مراسلنا أن الانفجاروقع في مصنع (باروتسان) لتصنيع الصواريخ والمتفجرات على أطراف أنقرة، والتابع لشركة MKE التركية مع ورود أنباء تفيد بوجود قتلى وجرحى، منوها أن التعامل مع الحدث حتى الآن يتم على أنه حادث عرضي، وليس عملا إرهابيا.

يتبع..