الرئاسة المصرية: جولة السيسي الإفريقية شهدت توافقا على ضرورة حل وتسوية النزاعات

أكدت الرئاسة المصرية أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفريقية شهدت توافق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ضرورة تسوية النزاعات وتوجيه الموارد نحو البناء والتنمية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن السيسي عاد إلى البلاد بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية شملت أنغولا وزامبيا وموزمبيق.

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وتعتبر هذه الزيارات الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارا وتأكيدا للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية، بحسب بيان الرئاسة.

وفي وقت سابق، ذكرت الرئاسة المصرية على موقعها الإلكتروني، وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة مابوتو في مستهل زيارة سيادته لموزمبيق، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي بمقر القصر الجمهوري بمابوتو.

وصرحت الرئاسة أن الرئيس الموزمبيقي رحّب بالزيارة التاريخية للرئيس، معربا عن اعتزاز بلاده البالغ بهذه الزيارة كونها أول زيارة على الإطلاق لرئيس مصري إلى مابوتو، مثمنا جولة الرئيس الحالية إلى عدد من الدول الأفريقية، والتي تعكس اهتمام مصر العميق بأفريقيا وحرصها على دعم أشقائها في القارة.

المصدر: الرئاسة المصرية