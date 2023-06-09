إبراهيم رئيسي يتحدث عن مؤامرة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الأعداء لا يستطيعون خلق التفرقة بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني".

وخلال تجمع لأهالي مدينة "جهاراويماق" في إطار زيارته الى محافظة أذربايجان الشرقية، قال رئيسي: "إن أهالي أذربيجان الإيرانية وشعب جمهورية أذربيجان تربطهما أواصر لايمكن قطع هذه الأواصر بالمؤامرات والفتن".

وتابع: "إن تلاحم هذا الشعب (في هذا الجانب من الحدود) مع الإسلام، أمر لا ينفصم، لأن حب الدين وحب القيم قد ملأ كيانهم تماما".

وأضاف الرئيس الإيراني: "إن رسالة أهالي أذربايجان هي رسالة الوحدة والانسجام، ورسالة الصمود في مواجهة الأعداء، ورسالة بناء البلاد بأيدي الشباب القوية، ورسالتنا هي أننا نقدم الدعم بكل ما أوتينا، لكي ينجح المسؤولون في أداء واجباتهم"، مشددا على أن "حل مشكلات المواطنين فخر لنا نحن المسؤولين".

المصدر: "مهر"