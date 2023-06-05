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الخارجية الإيرانية تعلق على طلب أذربيجان من رعاياها الامتناع عن السفر إلى إيران

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الخارجية الإيرانية تعلق على طلب أذربيجان من رعاياها الامتناع عن السفر إلى إيران
tehrantimes.com
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على طلب أذربيجان من رعاياها الامتناع عن السفر إلى إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تشبه "السياسة الصهيونية".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تغريدة له عبر "تويتر" باللغة الفارسية، "حذرت وزارة خارجية أذربيجان مواطنيها من السفر إلى إيران! هذه نفس السياسة التي انتهجها رئيس الكيان الصهيوني المزيف والمحتل وقاتل الأطفال، خلال زيارته الأخيرة إلى باكو".

وأضاف: "ما يستدعي تخوف أهل أذربيجان هو الكيان الصهيوني وليس إيران الحضارة والإسلام...".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "سياسة بلاده ما زالت مبنية على إلغاء التأشيرات وفتح الأحضان لإخواننا وأخواتنا الأذربيجانيين"، مؤكدا أن "استمرار سياسة حسن الجوار يأتي على رأس جدول أعمالنا، وبالطبع نتابعها في إطار الاحترام المتبادل ومراعاة آداب الجيرة".

المصدر: RT

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