أنقرة تنفي تقارير حول تدهور حالة الرئيس رجب طيب أردوغان

نفت إدارة الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، التقارير الصحفية التي تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق، كتب الصحفي جان أتاكلي على "تويتر"، أن الأطباء قد يستعدون لإجراء عملية جراحية لأردوغان في المستقبل القريب، بينما لم يحدد الصحفي سبب العملية، أو الحالة المرضية.

وقال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للإدارة الرئاسية: "نلفت نظركم إلى أن المزاعم في عدد من الروايات حول صحة الرئيس غير صحيحة، ولا أساس لها وتهدف إلى التلاعب بالرأي العام".

المصدر: نوفوستي