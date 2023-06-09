وزير الخارجية البريطاني يتهم إيران بدعم روسيا عسكريا

يعتقد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن إيران تزود روسيا بالأسلحة والذخيرة.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن كليفرلي أن "إيران تضمن تدفقا مستمرا للأسلحة والذخائر إلى روسيا"، والتي تستخدم في الصراع الدائر في أوكرانيا.

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ويزعم الوزير أن "روسيا في المقابل، تنقل تكنولوجيا عسكرية متطورة إلى إيران، وتقدم لها المشورة، والدعم المالي، الذي يمكّن طهران من تهديد شركاء بريطانيا في الشرق الأوسط وقمع الاحتجاجات".

المصدر: تاس