واشنطن: إيران عرضت على روسيا مساعدتها في إنتاج طائرات مسيرة

قالت واشنطن إن إيران عرضت على روسيا وطاجيكستان المساعدة في إنتاج طائرات بدون طيار على أراضيهما. وفق ما جاء على موقع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وتقول الوثيقة التي أعدتها وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والعدل الأمريكية، إن "إيران عرضت تقديم تكنولوجيا ومعدات الطائرات بدون طيار إلى طاجيكستان وروسيا. وبهذه الجهود، تحاول طهران تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة أرباح الصادرات وعرقلة محاولات الحد من استخدام الطائرات بدون طيار من خلال قيود التصدير وغيرها من الإجراءات".

ونقلت "رويترز" يوم الجمعة، عن بيان صادر عن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قوله إن الولايات المتحدة قلقة من أن "روسيا تتعاون مع إيران لإنتاج طائرات إيرانية بدون طيار على الأراضي الروسية". وزعم كيربي أنه لهذا الغرض، من المخطط بناء مشروع في منطقة ألابوغا الاقتصادية في جمهورية تتارستان.

ووفقا لكيربي، يمكن أن يعمل المشروع بكامل طاقته في أوائل العام المقبل، زاعما أن الولايات المتحدة لديها صور أقمار صناعية للمكان الذي من المفترض أن تُبنى فيه المؤسسة.

كما استعرض تقرير الوكالات الأمريكية بعض المكونات التي يُزعم أن إيران تستخدمها لإنتاج طائرات بدون طيار. وتؤكد السلطات الأمريكية أن الشركات يجب ألا تسمح لهذه المكونات بدخول إيران.

رفضت موسكو وطهران مرارًا نسخ شحنات روسية لطائرات بدون طيار إيرانية لاستخدامها في أوكرانيا. ووصف السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي دميتري بيسكوف هذه الرسائل بأنها مغرضة وأكد أن الجيش الروسي يستخدم طائرات محلية الصنع. في نوفمبر 2022 ، قال وزير الخارجية الإيراني ، إن الجمهورية زودت روسيا بطائرات مسيرة ، لكن بكميات قليلة وقبل أشهر قليلة من بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس