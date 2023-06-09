نتنياهو: التطبيع مع السعودية سيرسم الطريق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن التطبيع بين إسرائيل والسعودية يعد حدثا أو تغييرا تاريخيا.

وأكد نتنياهو في مقابلة أن "هناك فرصة كبيرة لتعزيز السلام في المنطقة وتعزيز رفاهية شعوبها من خلال التطبيع"، مشيرا إلى أن إسرائيل حققت فعليا، منعطفات تاريخية حينما وقعت على 4 معاهدات سلام مع دول عربية، فيما يسمى بـ"اتفاقات إبراهام"، مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وشدد نتنياهو على أن التطبيع مع السعودية سيكون قفزة نوعية ومختلفة إلى الأمام، باعتبار المملكة الدولة العربية الأكثر نفوذا في العالمين العربي والإسلامي، مضيفا أن "هذا التطبيع سيرسم الطريق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، بل سيجد حلا للقضية الفلسطينية".

المصدر: sky news