غيراسيموف لنظيره الصيني: نأمل في رفع مستوى الشراكة الدفاعية الاستراتيجية الروسية الصينية

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف محادثات عبر الفيديو مع رئيس الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني الجنرال ليو تشنغ لي.

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وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن غيراسموف وجه في مستهل حديثه التهنئة للجنرال ليو تشنغ لي على تعيينه رئيسا للأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني في مارس 2023، وتمنى له التوفيق في منصبه، وأعرب عن قناعته بأن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها الجنرال الصيني ستسهم في تطوير القوات المسلحة الصينية وتوسع التعاون العسكري بين روسيا والصين.

وأكد غيراسيموف أن "زيارة وزير دفاع الصين، الجنرال لي شانغ فو إلى موسكو في أبريل حملت أهمية كبيرة في مجال تطوير التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، حيث نقدر عاليا حقيقة زيارته إلى موسكو في أول رحلة خارجية له عقب تنصيبه".

وقال غيراسيموف: "لقد أكد الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ على أن الشراكة الروسية الصينية الشاملة والتعاون الاستراتيجي في أعلى مستوياته. وعلى خلفية الأحداث العالمية الراهنة، تجسد القرارات المتخذة، والتي تم تسجيلها في البيان المشترك للقائدين، الأهداف طويلة المدى في مجال التنمية الوطنية والأمن، بما في ذلك قضايا تعزيز التعاون العسكري".

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إلى أن تنسيق الجهود الروسية والصينية على الساحة الدولية له تأثير فعال على استقرار الأوضاع في العالم، وطرح مثالا على ذلك التدريبات العسكرية الثنائية المشتركة وكذلك في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تساهم في تعميق الاتصالات الإيجابية في مجال الدفاع.

وتابع غيراسيموف: "يجب أن تظل الإجراءات المشتركة للتدريب العملياتي والقتالي للقوات المسلحة في روسيا والصين مجالا مهما لمزيد من الأنشطة. وأنا على قناعة بأن محادثات اليوم ستعمل على رفع مستوى الشراكة الدفاعية الاستراتيجية الروسية الصينية. وأغتنم الفرصة لدعوتكم إلى زيارة روسيا في الوقت الذي ترونه مناسبا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية