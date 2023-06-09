دخان نيويورك سيستمر حتى الأسبوع القادم

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن خبراء في الأرصاد الجوية المحليين أن دخان نيويورك الناجم عن حرائق الغابات في كندا سيستمر حتى الأسبوع المقبل.

جاء ذلك فيما نقلته الصحيفة عن هيئة الأرصاد الوطنية التي تابعت "لا يزال من المتوقع أن تكون جودة الهواء في الشمال الشرقي من البلاد غير صحية لليوم الثالث على التوالي.. يجب أن تتحسن الظروف في الشرق أوائل الأسبوع المقبل حيث تهب الرياح من الغرب حاملة معها الدخان قبالة الساحل الشرقي".

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ووفقا للصحيفة، فسوف يتحول الدخان يوم الجمعة المقبل نحو النصف الجنوبي من الولايات المتحدة.

وتشير الصحيفة إلى أن "جودة الهواء ستكون غير صحية بالنسبة للسكان في ولايات شمال وجنوب كارولينا وكذلك في أجزاء من ولايات جورجيا وتكساس وأوكلاهوما".

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ولا زالت السلطات تنصح سكان نيويورك بالبقاء في المنزل ما كان ذلك ممكنا، وارتداء الأقنعة عند التنقل في جميع أنحاء المدينة، فيما يكتنف واشنطن ومحيطها ونيويورك وعددا من الولايات الشمالية الشرقية ضباب رمادي مائل للصفرة.

وقد اندلعت حرائق الغابات في أنحاء كندا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتغطي عدة مناطق من البلاد في وقت واحد، حيث تم تسجيل أكثر من 400 حريق بحلول يوم الثلاثاء الماضي، ولم يتم السيطرة على أكثر من 200 منها حتى الآن. وتشارك القوات المسلحة الكندية في إخماد الحرائق، فيما أعلنت السلطات، الثلاثاء، جمع الأموال لمساعدة ضحايا حرائق الغابات.

المصدر: نوفوستي