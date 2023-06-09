برلماني أوروبي: سياسة وزيرة الخارجية الالمانية تؤدي إلى مقتل الأوكرانيين المدنيين

كتب نائب البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، ميك والاس، أن سياسة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لا تهدف إلى مصلحة الدولة بل إلى تأجيج النزاع الأوكراني.

وقال والاس في صفحته على تويتر "يجب أن يفسر أحد لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أنه من الأفضل العمل في مصلحة شعبها بدلا من إرسال أسلحة إلى الحرب، مما يؤدي إلى مقتل الكثير من الأوكرانيين العاديين".

وأضاف أن بيربوك تسعى لتسهيل الحرب بالوكالة التي تجريها الولايات المتحدة وحلف الناتو وهي لا تخدم إلا النخبة.

وحث ميك والاس، سابقا، أكثر من مرة على وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه الحرب بالوكالة لا يستفيد منها أحد إلا الدول الغربية.

المصدر: نوفوستي