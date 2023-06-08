في غياب لافت لقائد الجيش.. زيلينسكي ينشر صورة لاجتماع "مهم" مع قيادة قواته

نشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صورة لاجتماع مع قيادة القوات الأوكرانية في غياب لافت للقائد العام للقوات فاليري زالوجني، واصفا إياه بـ "اللقاء مهم".

وكتب زيلينسكي أسفل الصورة على قناته في "تيليغرام": "كومارينكو، سيرسكي، تارنافسكي. اجتماع مهم".

وغاب عن هذا الاجتماع، القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني الذي أصيب خلال هجوم صاروخي روسي بالقرب من خيرسون أوائل مايو الماضي.

وقال اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية فرضت رقابة على حالة زالوجني، وشدد الجنرال المتقاعد على أن مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قام "بتصريف" زالوجني خوفا من أن يصبح خطرا سياسيا عليه.

وألكسندر سيرسكي، هو قائد القوات البرية الأوكرانية وقائد المجموعة العملياتية الاستراتيجية للقوات "تافريا". كما أشارت صحيفة "سترانا"، إلى أن منطقة مسؤولية هذه المجموعة هي جزء من مقاطعة زابوروجيه.

ويوم الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه في الساعة 1.30 صباحا، حاولت القوات الأوكرانية التي يصل تعدادها إلى 1500 فرد و150 عربة مدرعة، اختراق دفاع القوات المسلحة الروسية في محور زابوروجيه، لكنها فقدت ما يصل إلى 350 فردا و30 دبابة في ساعتين. وأكد الوزير أنه تم إيقاف هجوم الألوية الأوكرانية في جميع المواقع على محور زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي