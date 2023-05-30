قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ريموند ماكغفرن، إن زيلينسكي يعلن عن الهجوم المضاد يوميا، متناسيا إبلاغ الأوكرانيين عن إصابة قائد القوات العام فاليري زالوجني.

وفي مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب"، أجاب المحلل بسخرية على سؤال المضيف أندرو نابوليتانو، حول هجوم الربيع في كييف بقوله: "أين زالوجني؟".

وقال ماكغفرن: "لم نره منذ شهر تقريبا، أليس كذلك؟ ما الذي يحدث هناك؟ يبدو أن كل شيء يتم تأجيله مرة أخرى".

ووفقا للمحلل، تواصل أوكرانيا البحث عن طرق لخلق مظهر هجوم مضاد لحلفائها الغربيين، محاولة بذل كل جهد لإخفاء حقيقة أن القائد العام للقوات الأوكرانية مصاب.

والأسبوع الماضي، قال متحدث باسم قوات الأمن الروسية، نقلا عن مصادر في القوات الأوكرانية، إن زالوجني أصيب في أوائل مايو، إصابة خطيرة داخلية في الرأس، وإصابات متعددة بشظايا بعد هجوم صاروخي روسي. وبحسب قوله، لن يتمكن من مواصلة خدمته.

المصدر: نوفوستي