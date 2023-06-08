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ملحق السفارة الأمريكية في كييف يتعرض لسرقة هاتفه ومحفظته

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ملحق السفارة الأمريكية في كييف يتعرض لسرقة هاتفه ومحفظته
Sputnik
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تعرض الملحق بالسفارة الأمريكية في أوكرانيا لسرقة جهاز "آيفون" الخاص به ومحفظته وبطاقاته المصرفية، وفق ما ذكرته صحيفة "فيستي" الأوكرانية نقلا عن مصادر في شرطة كييف.

وبحسب الصحيفة، توجه الملحق إلى الشرطة في الليلة السابقة بإفادة بأنه تعرض للسرقة في حديقة شيفتشينكو.

وكما اتضح لاحقا، تم سحب 400 دولار من إحدى البطاقات المسروقة. وقال مصدر آخر، إنه في وقت السرقة، كان الدبلوماسي في حالة سكر.

لم يتم الإبلاغ بعد عن تأكيد رسمي لهذه البيانات من الشرطة.

المصدر: صحيفة "فيستي" الأوكرانية

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