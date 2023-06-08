منسوب المياه في خيرسون يرتفع لملامسة أسلاك الكهرباء (فيديو)

ارتفع منسوب مياه الفيضان في مدينة خيرسون، حتى كاد يلامس أسلاك الكهرباء التي تغذي حافلات الترولي والترام بالطاقة.

ونشر موقع Strana.ua الأوكراني، تسجيل فيديو من أحد شوارع خيرسون، يبحر فيه المصور على متن قارب بمحرك على طول أحد الشوارع التي غمرتها المياه. وعلى مستوى القارب، تتدلى أسلاك الكهرباء التي تغذي حافلات ترام المدينة.

كما تظهر في التسجيل لوحات إعلانية غارقة تحت الماء على طول الشارع المغمور بمياه فيضان محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

ووفقًا لقواعد التشغيل الفني لعربات الترولي، المعتمدة من وزارة النقل الروسية، تم تعيين ارتفاع أسلاك التلامس فوق مستوى الطريق عند مستوى 5.8 متر.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية على يد القوات الأوكرانية في ليلة 6 يونيو. ونتيجة لذلك، بدأ تصريف المياه غير المنظم. وفي عدد من المناطق، بدأ إخلاء السكان بسبب الفيضانات، وأعلنت حالة الطوارئ في منطقة خيرسون.

المصدر: Страна.ua