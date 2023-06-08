تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد" وتصفية 350 فردا من القوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه

أكد قائد القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه، ألكسندر رومانتشوك، عن تدمير 30 دبابة، بما في ذلك ثلاث دبابات ليوبارد، خلال محاولة القوات الأوكرانية التقدم في اتجاه زابوروجيه ليلا.

كما أوضح أن القوات الروسية أفشلت مخططات القوات المسلحة الأوكرانية بالهجوم فجأة في اتجاه زابوروجيه، من خلال دحرهم حتى في مواقعهم الأصلية، وتكبيدهم خسائر كبيرة في المعدات والعتاد وتصفية ما يصل 350 فردا، وتدمير 30 دبابة، بما في ذلك ثلاث دبابات "ليوبارد" خلال المحاولة الهجومية الفاشلة ليلا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فشل وحدات من القوات الأوكرانية بمحاولة اختراق خطوط الدفاع الروسية على محور زابوروجيه.

وأوضحت أنه تم اكتشاف العدو في الوقت المناسب، وتم توجيه ضربة وقائية بالمدفعية والطيران وأسلحة مضادة للدبابات.

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المصدر: RT