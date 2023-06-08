بيان للأمن القومي التركي حول ضمان عودة "آمنة وطوعية" للاجئين السوريين لوطنهم

أكد مجلس الأمن القومي التركي على أهمية الدعم الدولي وذلك من أجل ضمان عودة "آمنة وطوعية" للاجئين السورين إلى بلادهم، مشيرا إلى "اتخاذ خطوات لضمان الأمن والسلام والازدهار لبلدنا".

وقال مجلس الأمن القومي التركي في بيان، إنه سيتم اتخاذ خطوات من أجل ضمان الأمن والسلام والازدهار لبلدنا وذلك بنفس التصميم والإرادة التي كانت حتى الآن.

وأضاف البيان: "نؤكّد على أن هذه الخطوات، التي تهدف إلى ضمان الأمن والسلام والرفاهية لبلدنا في الفترة الجديدة / المقبلة، هي بداية القرن التركي / المئوية الجديدة لتركيا، ويجب أن تطبّق بنفس التصميم والإرادة.

وفي يوم "خطاب النصر" الذي أدلى به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فوزه بالانتخابات الرئاسة نهاية مايو الماضي، أكد أنهم "وفروا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم".

وأضاف أردوغان: "سنضمن عودة مليون سوري إضافي في غضون سنوات قليلة من خلال مشروع سكني جديد ننفذه مع قطر".

وبيّن الرئيس التركي أن "العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياستنا". بحسبما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول".

المصدر: RT