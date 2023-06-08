وزارة الدفاع الروسية: بوتين يعلم أدق التفاصيل حول الوضع في اتجاه زابوروجيه

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالوضع في اتجاه زابوروجيه وخسائر نظام كييف.

وأكد قائد تجمع القوات المسلحة الروسية في اتجاه زابوروجيه، ألكسندر رومانتشوك، أن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصباح عن نتائج المواجهات الليلية في اتجاه زابوروجيه.

وقال: "الليلة الماضية، اتصل القائد العام الأعلى بقائد المجموعة في المنطقة العسكرية، الذي أبلغه بالتفصيل عن الوضع في اتجاهنا، وهذا الصباح، أبلغ رئيس الأركان العامة الرئيس بوتين عن النتائج والوضع بأدق التفاصيل".

كما أوضح أن القوات الروسية لم تسمح بل وأفشلت مخططات القوات المسلحة الأوكرانية بالهجوم فجأة في اتجاه زابوروجيه، من خلال دحرهم حتى في مواقعهم الأصلية، وتكبدت القوات الأوكرانية خسائرها الأولى خلال المحاولة الهجومية، وفقدت أكثر من 30 دبابة، بما في ذلك تدمير ثلاث دبابات "ليوبارد"، خلال محاولة للتقدم في اتجاه زابوروجيه ليلا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية فشل وحدات من القوات الأوكرانية بمحاولة اختراق خطوط الدفاع الروسية على محور زابوروجيه، ونشرت لقطات للهجوم على قافلة معدات عسكرية أوكرانية.

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المصدر: RT