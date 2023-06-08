 
مباشر
عاجل
شويغو: خلال معركة استمرت ساعتين دفاعا عن زاباروجيه خسرت القوات الأوكرانية 30 دبابة و350 مسلحا

الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي وسفير الجزائر يبحثان جدول الاتصالات القادمة

أخبار العالم

الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي وسفير الجزائر يبحثان جدول الاتصالات القادمة
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgv4

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع سفير الجزائر في موسكو، إسماعيل بن عمارة، جدول الاتصالات القادمة بين البلدين.

إقرأ المزيد
روسيا والجزائر تعملان على تفعيل النظير الروسي لنظام
روسيا والجزائر تعملان على تفعيل النظير الروسي لنظام "سويفت" في تعاملاتهما

وجاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر على موقعها الرسمي "خلال المحادثة (بين بوغدانوف وبن عمارة) تم بحث مسائل التطوير التدريجي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر، بما في ذلك وجدول الاتصالات القادمة على مختلف المستويات".

وفي وقت سابق أعلن بوغدانوف في مؤتمر صحفي عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا.

يذكر أن تبون أعلن في مارس الماضي أن زيارته إلى روسيا مقررة في مايو من العام الجاري. وفيما بعد قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاستعدادات لزيارة رئيس الجزائر إلى روسيا قد بدأت، مضيفا في الوقت ذاته أن مواعيد هذه الزيارة لم يتم تحديدها بعد.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا