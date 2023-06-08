الخارجية الروسية: نائب وزير الخارجية الروسي وسفير الجزائر يبحثان جدول الاتصالات القادمة

أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع سفير الجزائر في موسكو، إسماعيل بن عمارة، جدول الاتصالات القادمة بين البلدين.

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة نُشر على موقعها الرسمي "خلال المحادثة (بين بوغدانوف وبن عمارة) تم بحث مسائل التطوير التدريجي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر، بما في ذلك وجدول الاتصالات القادمة على مختلف المستويات".

وفي وقت سابق أعلن بوغدانوف في مؤتمر صحفي عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا.

يذكر أن تبون أعلن في مارس الماضي أن زيارته إلى روسيا مقررة في مايو من العام الجاري. وفيما بعد قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاستعدادات لزيارة رئيس الجزائر إلى روسيا قد بدأت، مضيفا في الوقت ذاته أن مواعيد هذه الزيارة لم يتم تحديدها بعد.

المصدر: سبوتنيك