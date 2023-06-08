سيفاستيانوف: بابا الفاتيكان واع بعد العملية الجراحية

أعلن ليونيد سيفاستيانوف، رئيس الاتحاد العالم للمؤمنين القدامى الذي يحافظ على العلاقات مع بابا الفاتيكان، أن البابا فرانسيس واع بعد العملية الجراحية الذي أجريت له أمس الأربعاء.

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وقال "أجريت العملية الجراحية بشكل جيد. ولا يزال البابا فرانسيس في المستشفى حتى الآن. واستمرت العملية الجراحية 3 ساعات. إنه واع وبدأ يكتب بالفعل، وأعرفه، لأنه أرسل لنا رسالة صغيرة".

وأفاد المكتب الصحفي للفاتيكان، في وقت سابق من هذا اليوم، أن الليلة الأولى التي قضاها البابا فرنسيس في عيادة "جميلي" بالعاصمة الإيطالية روما بعد العملية مضت بشكل جيد.

وخضع البابا فرنسيس، أمس الأربعاء، لعملية جراحية في البطن تحت تأثير التخدير العام.

المصدر: نوفوستي