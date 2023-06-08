فنانة تثير غضبا في ماليزيا بعد سخريتها من اختفاء طائرة عام 2014.. وسنغافورة تعتذر!

دان مسؤولون ماليزيون سخرية الفنانة الكوميدية المولودة في سنغافورة، غوسلين شيا، من اختفاء رحلة طائرة الخطوط الجوية الماليزية إم إتش370 عام 2014، خلال عرض كوميدي في الولايات المتحدة.

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ونشرت غوسلين شيا المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار غضبا في ماليزيا ودفع مسؤولي سنغافورة إلى الاعتذار سريعا.

وتحدثت شيا بعبارات فظة عن ماليزيا، قائلة إنها تخلفت كثيرا عن سنغافورة بعد انفصال البلدين عام 1965.

وسخرت شيا من عدم قدرة الطائرات الماليزية على الطيران، وقالت "لماذا؟ اختفاء الطائرة الماليزية ليس مضحكا، أليس كذلك؟ لأن بعض الطائرات لا تهبط".

وكانت الرحلة رقم "إم إتش370" تقل 239 راكبا من كوالالمبور إلى بيكين عندما اختفت في 8 مارس 2014، ويفترض أنها تحطمت في أقصى جنوب المحيط الهندي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الماليزي، زامبري عبد القادر، إن تصرف شيا أظهر افتقارا تاما للحساسية والتعاطف مع الماليزيين وعائلات الضحايا.

وأضاف في بيان "هذا المقطع المصور يظهر بوضوح أيضا سلوكيات مخالفة لقيم الدول الآسيوية المعروفة بآدابها وأخلاقها".

Tahukah anda, otak Jocelyn Chia lebih kecil dari matanya? 🤧



Video: https://t.co/VaJdEPOHUwpic.twitter.com/O2GAcW1Rzf — OH! MEDIA (@ohtweet) June 7, 2023

وفي تغريدة له على "تويتر"، تقدم وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، اليوم الخميس باعتذار لماليزيا، قائلا إنه شعر بالصدمة من "تصريحات شيا المروعة"، وإن تصريحاتها لا تتحدث باسم السنغافوريين.

وأضاف "نحن نثمن علاقاتنا مع العائلة والأصدقاء في ماليزيا، ونأسف للإساءة والأذى الذي لحق بجميع الماليزيين".

في الوقت ذاته، أشار مسؤولون في سنغافورة إلى أن شيا لم تعد إحدى مواطنيها، وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أنها الآن مواطنة أمريكية.

وعقب رد الفعل العنيف، يبدو أن المقطع المصور أزيل من بعض وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشيا، ولكن لا يزال من الممكن العثور عليه في بعض المواقع الإلكترونية.

المصدر: أ ب