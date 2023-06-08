بالفيديو.. حفل زفاف ضخم يغلق شوارع القدس لحفيد مجموعة "بيلزا" الحريدية

أغلقت شوارع مدينة القدس مساء يوم أمس، احتفالا بزفاف حفيد رئيس مجموعة "بيلزا" الحريدية المتطرفة، والذي أقيم في قاعة مغلقة كبيرة، ونقل إلى الحضور عبر شاشات وضعت في الطرقات.

وتداول رواد منصة"تويتر" مواقع مصورة من حفل الزفاف الضخم، الذي حضره الآلاف من أبناء الطائفة.

מיליון חסידי בעלזא בחתונת נכד האדמו"ר, כעת בהארנה. pic.twitter.com/7y4rUti6OB — מנחם קולדצקי (@nbjovsr88) June 6, 2023

وكان الزفاف لنجل الحاخام، أهارون مردخاي روكيتش، وهو الابن الوحيد، والوريث الحالي لحاخام الطائفة، يسخار دوف روكيتش.

אלפי חסידי בעלזא ברחבת החופה בבעלזא לקראת כניסת האדמו״ר pic.twitter.com/bOMqPSUVHM — יוסי שטארק Yossi Shtark (@YossiShtark) June 6, 2023

הרבי מבעלזא חוזר מארנה לקרית בעלזא pic.twitter.com/a3sTWhINPC — משה ויסברג (@moshe_nayes) June 6, 2023

מזל טוב. חופת בעלזא הסתיימה לפני השקיעה. צפו בשירה האדירה pic.twitter.com/OctWyMxQ0g — משה ויסברג (@moshe_nayes) June 6, 2023

المصدر: RT