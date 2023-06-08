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بالفيديو.. حفل زفاف ضخم يغلق شوارع القدس لحفيد مجموعة "بيلزا" الحريدية

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بالفيديو.. حفل زفاف ضخم يغلق شوارع القدس لحفيد مجموعة
تويتر
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أغلقت شوارع مدينة القدس مساء يوم أمس، احتفالا بزفاف حفيد رئيس مجموعة "بيلزا" الحريدية المتطرفة، والذي أقيم في قاعة مغلقة كبيرة، ونقل إلى الحضور عبر شاشات وضعت في الطرقات.

وتداول رواد منصة"تويتر" مواقع مصورة من حفل الزفاف الضخم، الذي حضره الآلاف من أبناء الطائفة.

وكان الزفاف لنجل الحاخام، أهارون مردخاي روكيتش، وهو الابن الوحيد، والوريث الحالي لحاخام الطائفة، يسخار دوف روكيتش.

المصدر: RT

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