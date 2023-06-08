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الأمن الروسي يعتقل عميلا لجهاز الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل عميلا لجهاز الاستخبارات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك (فيديو)
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اعتقل عناصر الأمن الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، عميلا تابعا لجهاز الاستخبارات في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته هيئة الأمن الفدرالي الروسي.

وبحسب بيان الهيئة "اعتقل الأمن الفدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك الشعبية عميلا للاستخبارات الأوكرانية، تواجد في أراضي الجمهورية لجمع معلومات حول موظفي السلطات الأمنية، ومعلومات عن أماكن انتشار وحركة القوات المسلحة الروسية".

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وأشار البيان إلى أنه منذ عام 2018، كان المعتقل يساعد الاستخبارات الأوكرانية، ويتلقى بانتظام حوافز مادية مقابل ذلك ويمدهم بالمعلومات من خلال قنوات اتصال مطورة خصيصا تحت الاسم المستعار "الحادية والأربعون".

وأضاف البيان "في أبريل، تم تكليف المعتقل من قبل كييف بمهمة دخول أراضي جمهورية دونيتسك والحصول على معلومات عن ضباط الأمن الفدرالي الروسي من أجل ارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضدهم لاحقا".

وذكرت هيئة الأمن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتقل وفق القانون وسط اعترافاته التامة بكامل أفعاله.

المصدر: نوفوستي

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