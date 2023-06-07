بسبب الحرائق.. عمدة مدينة نيويورك يدعو السكان لارتداء الأقنعة

حث عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، السكان المعرضين للخطر على ارتداء أقنعة الوجه في الهواء الطلق، حيث يملأ الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكندية فضاء المدينة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن آدامز قوله: "إذا كنت مسنا أو لديك مشاكل في القلب أو التنفس، فارتدِ قناعا عالي الجودة مثل N95 أو KN95 عند التواجد في الأماكن المفتوحة".

وأشارت الصحيفة إلى أن جودة الهواء في مدينة نيويورك مصنفة على أنها غير صحية، بالإضافة إلى ارتداء الأقنعة، تم نصح جميع المواطنين أيضتا بتقليل وقتهم في الخارج والبقاء في المنزل إن أمكن، إذ يحتوي دخان الحرائق الطبيعية على جزيئات تخترق عمق الرئتين وتسبب عددا من أمراض الجهاز التنفسي.

ووفقا للخبراء، سيغطي الضباب الدخاني مدينة نيويورك لعدة أيام أخرى، كما تم تسجيل مستويات خطيرة من تلوث الهواء في واشنطن.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن الدخان المنبعث من مئات حرائق الغابات التي اندلعت في المقاطعة الكندية وصل إلى مدينة نيويورك، وسجلت المدينة أسوأ جودة هواء في أي منطقة حضرية كبرى في الولايات المتحدة.

المصدر: واشنطن بوست