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الأمم المتحدة تمتنع عن الرد على انتقادات زيلينسكي لها

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الأمم المتحدة تمتنع عن الرد على انتقادات زيلينسكي لها
Legion-Media Brazil Photo Press/Alamy Live News
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
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امتنع ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن التعليقات على انتقادات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للهيئة الدولية على خلفية حادث محطة كاخوفسكايا.

وقال دوجاريك للصحفيين، يوم الأربعاء، إن "تعليقي الوحيد هو أنني أود أن ألفت الانتباه إلى ما سمعتم خلال المؤتمر الصحفي اليوم".

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وكان الرئيس الأوكراني قد أعرب في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية عن "خيبة أمله والصدمة" إزاء رد فعل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وحسب قول زيلينسكي، فإن المنظمتين الدوليتين لم تردا على طلب المساعدة من قبل أوكرانيا على خلفية حادث تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

المصدر: تاس

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