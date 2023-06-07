أنطونوف: تضليل إعلامي أمريكي منظّم حول حقيقة ما جرى في "كاخوفسكايا"

أكد سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، وجود حملة تضليل من الإعلام الأمريكي حول تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، في محاولة لرفع المسؤولية عن نظام كييف وتحميلها لروسيا.

وصرّح السفير أنطونوف بذلك، يوم الأربعاء، ونقلت قناة السفارة الروسية في "تلغرام" قوله: "هناك حملة تضليل مستهدفة في وسائل الإعلام المحلية حول حقيقة ما جرى في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية".

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وقال: "هناك العديد من التلميحات حول حقيقة أن روسيا نفسها دمّرت منشأة البنية التحتية هذه".

وأضاف: "لقد عمل مسؤولو هذه الوسائل على صياغة خطابهم كما لو أن روسيا الاتحادية مسؤولة فيكل الأحوال عن جميع الحوادث التي وقعت خلال النزاع الأوكراني".

وأردف قائلا: "هذا النهج المتبع من قبلهم لا يصمد أمام المنطق.. نحن نرى أن هناك محاولة يائسة أخرى لتبييض صورة نظام كييف، الذي عمد إلى قصفت المحطة على مدار أشهر عديدة".

هذا ودمّر قصف من قبل الجيش الأوكراني ليل الثلاثاء، الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجّهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا".

وبحسب رئيس منطقة نوفوكاخوفا، فلاديمير ليونتييف، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرّر.

المصدر: تاس