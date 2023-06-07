غروسي يعلق على الوضع الخطير بعد تدمير قوات كييف محطة كاخوفسكايا

أقر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالوضع الخطير حول التدمير الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية، مطمئنا في الوقت ذاته عدم وجود سبب للذعر في الوقت الحالي.

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "نودّ أن نجد التوازن الصحيح هنا.. ولا نريد صب الزيت على النار، أو بث الذعر، لأنه لا يوجد مبرر لذلك".

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وأردف قائلا: "في نفس الوقت، هذا الوضع خطير، ولا نريد التقليل من شأنه عبر القول بأنه لا توجد مشكلة هنا".

هذا ودمّر قصف من قبل الجيش الأوكراني الليلة الماضية الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويعتقد أن تكون الضربة قد وجهت من راجمة صواريخ من طراز "أولخا".

وبحسب رئيس منطقة نوفوكاخوفا، فلاديمير ليونتييف، تم هدم الصمامات الموجودة في السد، لكن السد نفسه لم يتضرّر.

وفي ظل التصريف غير المنظم للمياه، ارتفع منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا 10 أمتار، ويمكن أن يصل إلى 12 كحد أقصى. وقد غمرت المياه ثلاث قرى في المنطقة بالكامل.

المصدر: نوفوستي