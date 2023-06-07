مراسل RT: عقب تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية منسوب المياه ينحسر في قرية كورسونكا (فيديوهات)

أفاد مراسل RT بأن منسوب المياه في شوارع قرية كورسونكا بالقرب من مدينة نوفاكاخوفكا بدأ بالانخفاض.

وتعتبر قرية كورسونكا من أكثر المناطق تضررا جراء غمرها بالمياه، عقب تفجير محطة كاخوفكا الكهرومائية.

ورغم انخفاض منسوب المياه، إلا أن العديد من مباني القرية لا تزال مغمورة بالمياه، بسبب موقعها المباشر على ضفة نهر دنيبر.

ويستخدم أهالي القرية القوارب للتنقل، وبالرغم من الصعوبات التي تواجههم يعملون على إجلاء الماعز والكلاب والحيوانات الأخرى التي تخلى عنها أصحابها عقب هذه الكارثة، كما يقدمون يد العون لجيرانهم الذين قرروا البقاء في منازلهم بدلا من إخلاء القرية.

ويواصل موظفو الإدارة المحلية بالتعاون مع موظفي وزارة الطوارئ والشرطة اتخاذ التدابير اللازمة لإجلاء المواطنين من القرية، وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان، والقيام بجولات تفقدية للمنازل للكشف عن المصابين، وتأمين المنازل وضمان سلامة المناطق المتضررة من الفيضانات.

وقصف الجيش الأوكراني ليلة الـ6 من يونيو الجاري، محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

وتم تدمير الجزء العلوي من سد محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، نتيجة لقصف أوكراني صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى أضرار في البنى التحتية، وارتفاع في منسوب نهر دنيبر. وقامت قوات كييف بقصف محطة كاخوفكا بعشرات الصواريخ خلال الشهرين الماضيين.

المصدر: RT