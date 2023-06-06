رغم الفيضانات بعد تدمير كييف سد كاخوفكا الكهرومائية.. حرائق غابات ضخمة قرب أليوشكي (فيديوهات)

كشفت سلطات مقاطعة خيرسون عن اندلاع حرائق غابات كبيرة بسبب القصف المدفعي من قوات كييف قرب مدينة أليوشكي التي غمرتها مياه الفيضانات بعد تدمير أوكرانيا سد محطة كاخوفكا الكهرومائية.

وقال رئيس حكومة مقاطعة زابوروجيه الروسية أندريه الكسيينكو، في قناته على تطبيق "تيليغرام"، إن الوضع في المدينة صعب للغاية بسبب الفيضانات التي نتجت عن تدمير قوات كييف للجزء العلوي من سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، لافتا إلى أنه "ومن ناحية أخرى، حرائق غابات كبيرة بعد قصف النازيين".

وأبلغ فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا، صباح يوم 6 يونيو، عن حدوث أضرار في الجزء العلوي من محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بقانون الإرهاب، بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية لمنع القوات المسلحة الروسية من التقدم في هذه المنطقة.

المصدر: RT