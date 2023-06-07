مراسل RT يوثق آثار القصف الأوكراني المستمر لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود (فيديو)

أفاد مراسل RT، مكسيم الطوري، عن استمرار قصف القوات الأوكرانية لمدينة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود، مؤكدا تضرر ما يقرب من 70 مبنى سكنيا.

وأشار مراسلنا إلى أن قصف قوات كييف على المدينة لا يتوقف عمليا، ووفقا لرئيس البلدية فلاديمير غدانوف، من بين 42 ألف نسمة، بقي في المدينة ما يقرب من 2700 شخص.

وعلى مدى الأيام العشرة الماضية، تضرر ما يقرب من 70 مبنى سكنيا حوالي 1500 شقة، نتيجة إطلاق القوات الأوكرانية صواريخ من طراز "غراد" باستخدام راجمات الصواريخ على المدينة.

وفي وقت سابق، تعرضت حدود بلدة سوبوليفكا في منطقة بيلغورود، لأضرار بالغة جراء اعتداءات قوات كييف المستمرة على المقاطعة، وفي المجموع، قُتل ثلاثة أشخاص في البلدة ودمر 115 منزل، خمسة منها دمارا كليا.

المصدر: RT